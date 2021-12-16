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В Тульском cуворовском военном училище провели первенство по шахматам среди кадетов
Фото Тульской шахматной гостиной.

В Тульском cуворовском военном училище провели первенство по шахматам среди кадетов

В турнире приняли участие 25 человек.

Тульское cуворовское военное училище и Тульская шахматная гостиная в рамках сотрудничества провели первенство среди кадетов.
 
В турнире приняли участие 25 человек. Ребята сыграли 7 туров по швейцарской системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.
 
Явными фаворитами турнира были Елисей Дронь и Давид Москалев, которые в итоге набрали по 6,5 очков, сыграв друг с другом вничью.
 
 
Определять победителя было решено посредством «Армагеддона» — мини-матча из трех партий с контролем времени по 5 минут каждому. В итоге третья партия не понадобилась, поскольку первые две выиграл Елисей и завоевал первое место в турнире.

Третье-четвертое места поделили Владимир Вовк и Дмитрий Ананьев с 5 очками в своем активе. Дополнительные показатели поставили выше Владимира.
 
Все вышеупомянутые кадеты вошли в основной состав сборной училища, которая сыграет на Всероссийских соревнованиях среди кадетов военных училищ в начале февраля 2022 года.
 
Готовить ребят к соревнованиям будет Тульская шахматная гостиная, оказывая и дальнейшую поддержку в развитии шахмат.
 

Сотрудничество ТулСВУ и шахматной гостиной началось в сентябре 2021 года, когда кадеты приняли участие в мероприятиях, связанных со 100-летием музея-усадьбы «Ясная Поляна».

В октябре тренерский штаб шахматной гостиной пригласили для проведения занятий с кадетами училища.

С тех пор каждый кадет имеет возможность заниматься шахматами в специально оборудованном шахматном кабинете, а для кадетов начальных курсов шахматы являются обязательным предметом. Занятия проходят два раза в неделю.

 

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