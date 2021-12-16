Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова выступила в Туле на ледовом шоу «Руслан и Людмила»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 декабря по инициативе губернатора Алексея Дюмина одаренным детям Тульской области показали мюзикл на льду «Руслан и Людмила» в Ледовом дворце. Автор идеи и продюсер шоу — олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.



Представление посетили одаренные ребята со всего региона. Это победители конкурсов, фестивалей и соревнований различных уровней. Все они получили сладкие подарки от губернатора.

Шоу открыло череду традиционных Губернаторских ёлок, которые будут проходить до 29 декабря во всех муниципальных образованиях региона.





От имени губернатора ребят приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он поздравил школьников с наступающим Новым годом, пожелал им крепкого здоровья, спортивных, творческих и интеллектуальных побед.



В мюзикле на льду «Руслан и Людмила» использованы новейшие технологии и световые 3D-эффекты. Яркие декорации и масштабные видеоинсталляции вместе с выступлениями фигуристов мировой величины не оставили равнодушными юных зрителей.



Исполнительница роли Людмилы — 25-летняя Аделина Сотникова. Фигуристка — первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.

— Сказка серьезная — борьба между добром и злом. Показывает, что нужно верить в добро, не опускать руки.

В Туле я впервые. Публика прекрасная. Передавалась теплота, искренность детей.

Каждое выступление меня по-новому раскрывает. Сегодня я действительно была юной, наивной, влюбленной, сказочной! – сказала Аделина в интервью тульским журналистам.

Фигуристка также поблагодарила губернатора Алексея Дюмина за приглашение в регион.