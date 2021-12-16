Момент наезда на пешехода на ул. Металлургов в Туле попал на видео

Днем 16 декабря на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием пешехода. Об этом Myslo сообщил пользователь Freeman, который прислал в редакцию запись с моментом наезда.

На кадрах видно, что два человека собираются переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Один из них начинает бежать, и в этот момент его сбивает легковой автомобиль. Отметим, что оборудованный пешеходный переход находится всего в 100 метрах от места наезда.

В региональном УМВД корреспонденту Myslo сообщили, что в данный момент обстоятельства происшествия выясняются, пострадавший (возраст и пол уточняются) доставлен в больницу.