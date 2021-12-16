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Момент наезда на пешехода на ул. Металлургов в Туле попал на видео

Момент наезда на пешехода на ул. Металлургов в Туле попал на видео

Пострадавший доставлен в больницу.

Днем 16 декабря на ул. Металлургов в Туле произошло ДТП с участием пешехода. Об этом Myslo сообщил пользователь Freeman, который прислал в редакцию запись с моментом наезда.
 
На кадрах видно, что два человека собираются переходить проезжую часть вне пешеходного перехода. Один из них начинает бежать, и в этот момент его сбивает легковой автомобиль. Отметим, что оборудованный пешеходный переход находится всего в 100 метрах от места наезда.
 
В региональном УМВД корреспонденту Myslo сообщили, что в данный момент обстоятельства происшествия выясняются, пострадавший (возраст и пол уточняются) доставлен в больницу.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:14 +6
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