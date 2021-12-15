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Житель Волгограда переправил свой BMW X5 на разбор в Тулу и заявил об угоне
Изображение F. Muhammad с сайта Pixabay

Житель Волгограда переправил свой BMW X5 на разбор в Тулу и заявил об угоне

Таким способом мужчина хотел уклониться от штрафа за неуплату таможенного сбора.

В марте этого года в волгоградскую полицию обратился местный 49-летний житель. Мужчина сообщил об угоне автомобиля BMW X5.
 
Работая по заявлению оперативники выяснили - волгоградец купил иномарку на территории одного из европейских государств. При этом, он уклонился от уплаты таможенного сбора, за что ему грозил крупный штраф. 
 
«Желая избежать указанных последствий, он решил обратиться в полицию с ложным заявлением о хищении автотранспорта. Тем временем, мужчина переправил автомобиль в г. Тулу и сдал его на разбор запчастей, получив за него денежные средства в сумме 350 тысяч рублей. Подозреваемый сознался в содеянном. Запчасти изъяты из тульского предприятия по разбору автомобилей», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
 
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о преступлении). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:30 +5
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