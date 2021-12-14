В Туле мужчина обокрал многоквартирный дом

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Недавно в полицию обратился сотрудник управляющей компании. Он заявил, что из подъезда одного из домов по ул. Шухова в Туле украли электроприводы клапанов дымоудаления, которые используются в противопожарной системе здания.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого — им оказался 36-летний житель поселка Дубна. Мужчина дал признательные показания.

«Как пояснил сам задержанный, похищенные приводы он успел реализовать в соседнем регионе по заниженной более чем в три раза цене. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

По информации Myslo, перед кражей мужчина делал ремонт в одной из квартир. Узнав от друга про стоимость электроприводов клапанов дымоудаления, он решил «подзаработать» и снял в доме 38 уже установленных устройств.