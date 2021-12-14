Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
В Воловском районе в ДТП с двумя грузовиками погиб один человек
На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.
Днем 14 декабря на 286-м км автодороги М-4 «Дон» (Воловский район, неподалеку от деревни Свистовка) произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей поступило в 13.42.
«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
По информации Myslo, столкнулись следовавшие в попутном направлении грузовики Scania и КамАЗ. На данный момент известно об одном погибшем.
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