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В Воловском районе в ДТП с двумя грузовиками погиб один человек
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Воловском районе в ДТП с двумя грузовиками погиб один человек

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и ГИБДД.

Днем 14 декабря на 286-м км автодороги М-4 «Дон» (Воловский район, неподалеку от деревни Свистовка) произошло ДТП. По данным регионального МЧС, сообщение о столкновении двух грузовых автомобилей поступило в 13.42.

«К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По информации Myslo, столкнулись следовавшие в попутном направлении грузовики Scania и КамАЗ. На данный момент известно об одном погибшем.

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:41 0
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