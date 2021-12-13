В Болохово пятиэтажка утопает в канализации

Из затопленного подвала запах разносится по всему дому. Особенно остро стоит проблема для жителей первых этажей.

Жители дома № 14-а на ул. Соловцова в Болохово уже несколько дней задыхаются от нечистот, которые сначала наполнили подвал, а теперь уже льются через край и текут рекой по улице.

Из-за этого в подъездах стоит удушающий запах и антисантария, в квартирах на первых этажах повышенная влажность, а с учетом того, что входная дверь открыта, чтобы был приток свежего воздуха, в доме холодно.

По словам жителей, они обращались в управляющую компанию и администрацию, но те проигнорировали. Работы до сих пор не проведены.