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В Туле 10 дней ищут пропавшую школьницу

В Туле 10 дней ищут пропавшую школьницу

16-летняя Валерия Шишкина ушла из дома 29 ноября и до сих пор не вернулась.

Сотрудники отдела полиции «Зареченский» УМВД России по Туле разыскивают 16-летнюю Валерию Шишкину, которая 29 ноября ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Приметы: на вид 17−18 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, европейского типа, лоб высокий, нос прямой, волосы прямые черные, глаза карие.

Одежда: серая шапка, черный шарф, темно-синяя длинная куртка, толстовка белого цвета с капюшоном, штаны черные, сапоги желтые.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 47−43−01, 8 (905) 627−36−92 или 02.

 

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 17:42 +3
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