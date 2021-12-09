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Четырехполосное Калужское шоссе и три новых эстакады: как изменится дорожная инфраструктура Тулы?

Четырехполосное Калужское шоссе и три новых эстакады: как изменится дорожная инфраструктура Тулы?

Планы озвучили участники группы «Свободная Тула» по итогам встречи с руководителем УТиДХ Дмитрием Ярцевым.

В ходе встречи участники обсудили расширение участка Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М-2 до 4 полос со строительством трех эстакад. В группе «Свободная Тула» также отмечается, что Калужское шоссе будет соединено с ул. Оружейной и п. Лихвинкой с пометкой «подробности у нас будут позже».

Дмитрий Ярцев также сообщил, что на данный момент детали не уточняются, потому что итоги встречи необходимо скорректировать.

Также в управление был передан список волнующих активистов вопросов:

1. Велодорожка на ул. Рязанской по БКД.
2. Пешеходный переход на «Вишенке» (ул. Кирова).
3. Проезд под Демидовским путепроводом с ул. Галкина в Пролетарский район.
4. Велодорожка от Баташевского сада до набережной по берегу Тулицы.
5. Парковочные карманы на ул. Металлургов, в том числе у больниц и женской консультации.
6. Изменение разметки на пересечении улиц Октябрьской/Токарева.
7. Пешеходный переход по адресу: ул. Новомосковская, 21-а.
8. Организация парковки на ул. Кауля от ул. Староникитской до ул. Новомосковской.
9. Дублер проспекта — необходимы два пешеходных перехода.
10. Решить вопрос с парковкой у Россельхозбанка.
11. Ограждение остановки — там же.
12. Соловьиный проезд: будет ли тротуар для пешеходов или запрет проезда?
13. Светофор с кнопкой на ул. Болдина у Политеха.

Вопросы были взяты в проработку.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 17:34 +5
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