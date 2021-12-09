Четырехполосное Калужское шоссе и три новых эстакады: как изменится дорожная инфраструктура Тулы?

В ходе встречи участники обсудили расширение участка Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М-2 до 4 полос со строительством трех эстакад. В группе «Свободная Тула» также отмечается, что Калужское шоссе будет соединено с ул. Оружейной и п. Лихвинкой с пометкой «подробности у нас будут позже».

Дмитрий Ярцев также сообщил, что на данный момент детали не уточняются, потому что итоги встречи необходимо скорректировать.

Также в управление был передан список волнующих активистов вопросов:

1. Велодорожка на ул. Рязанской по БКД.

2. Пешеходный переход на «Вишенке» (ул. Кирова).

3. Проезд под Демидовским путепроводом с ул. Галкина в Пролетарский район.

4. Велодорожка от Баташевского сада до набережной по берегу Тулицы.

5. Парковочные карманы на ул. Металлургов, в том числе у больниц и женской консультации.

6. Изменение разметки на пересечении улиц Октябрьской/Токарева.

7. Пешеходный переход по адресу: ул. Новомосковская, 21-а.

8. Организация парковки на ул. Кауля от ул. Староникитской до ул. Новомосковской.

9. Дублер проспекта — необходимы два пешеходных перехода.

10. Решить вопрос с парковкой у Россельхозбанка.

11. Ограждение остановки — там же.

12. Соловьиный проезд: будет ли тротуар для пешеходов или запрет проезда?

13. Светофор с кнопкой на ул. Болдина у Политеха.

Вопросы были взяты в проработку.