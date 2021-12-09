Четырехполосное Калужское шоссе и три новых эстакады: как изменится дорожная инфраструктура Тулы?
Планы озвучили участники группы «Свободная Тула» по итогам встречи с руководителем УТиДХ Дмитрием Ярцевым.
В ходе встречи участники обсудили расширение участка Калужского шоссе от проспекта Ленина до трассы М-2 до 4 полос со строительством трех эстакад. В группе «Свободная Тула» также отмечается, что Калужское шоссе будет соединено с ул. Оружейной и п. Лихвинкой с пометкой «подробности у нас будут позже».
Дмитрий Ярцев также сообщил, что на данный момент детали не уточняются, потому что итоги встречи необходимо скорректировать.
Также в управление был передан список волнующих активистов вопросов:
1. Велодорожка на ул. Рязанской по БКД.
2. Пешеходный переход на «Вишенке» (ул. Кирова).
3. Проезд под Демидовским путепроводом с ул. Галкина в Пролетарский район.
4. Велодорожка от Баташевского сада до набережной по берегу Тулицы.
5. Парковочные карманы на ул. Металлургов, в том числе у больниц и женской консультации.
6. Изменение разметки на пересечении улиц Октябрьской/Токарева.
7. Пешеходный переход по адресу: ул. Новомосковская, 21-а.
8. Организация парковки на ул. Кауля от ул. Староникитской до ул. Новомосковской.
9. Дублер проспекта — необходимы два пешеходных перехода.
10. Решить вопрос с парковкой у Россельхозбанка.
11. Ограждение остановки — там же.
12. Соловьиный проезд: будет ли тротуар для пешеходов или запрет проезда?
13. Светофор с кнопкой на ул. Болдина у Политеха.
Вопросы были взяты в проработку.