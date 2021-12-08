В Комсомольском сквере Тулы не будет светодиодной пирамиды – перегорела гирлянда

Фото читателя.

Купить новую в этом году уже не успеют.

В группу Myslo ВКонтакте пришло обращение от нашего читателя. Туляк возмущен тем, что Комсомольский сквер, который находился на пересечении улиц Кауля, Оборонной и Староникитской, до сих пор не украшен.

— В Туле большинство скверов украшены к Новому году, кроме Комсомольского. Даже световая инсталляция «Пирамида» собрана на 50%, стоит только скелет. На мой вопрос, почему дальше не украшают сквер, мне ответили, что только входные арки должны работать. Ни слова про пирамиду. А еще ведь обещали установить елку! Очень прошу вас разобраться в данном вопросе. Наш сквер находится на въезде в Тулу и должен выглядеть красиво, — написал читатель.

Напомним, в начале ноября городская администрация искала подрядчика для установки светодиодной пирамиды. На монтаж и демонтаж было выделено 160 тысяч рублей. Согласно данным с сайта госзакупок, тендер выиграл ИП Чибирев Вячеслав Петрович.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Тулы.

Оказалось, что в этом году пирамиды в сквере не будет — перегорела гирлянда.

Об этом стало известно, когда конструкцию уже начали возводить. Новую гирлянду планируют закупить в следующем году.

Комсомольский сквер всё же пообещали украсить — там установят арки и елку. В данный момент администрация докупает новогодние шары, так как вандалы в прошлом году разбили часть игрушек.

А контракт с подрядчиком расторгнут по соглашению сторон.