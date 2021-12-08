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Экс-начальник ефремовской уголовно-исполнительной инспекции проведёт 3,5 года в колонии
Фото из архива MySlo

Экс-начальник ефремовской уголовно-исполнительной инспекции проведёт 3,5 года в колонии

Бывший силовик незаконно освободил шестерых осужденных от обязательных работ.

Ефремовский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника районной уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тульской области. Он обвинялся в шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Мужчина незаконно освободил шестерых осужденных от исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ на различных предприятиях города. Своими действиями подсудимый дискредитировал органы уголовно-исполнительной системы, подорвал авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству.

На суде он полностью признал вину. По совокупности преступлений бывший сотрудник УФСИН приговорен к 3,5 годам колонии-поселения с  трехлетним лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в правоохранительных органах.

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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 20:50 +1
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Место
Тульская областьЕфремов

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