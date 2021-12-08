Экс-начальник ефремовской уголовно-исполнительной инспекции проведёт 3,5 года в колонии

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Ефремовский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего начальника районной уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Тульской области. Он обвинялся в шести эпизодах злоупотребления должностными полномочиями.

Мужчина незаконно освободил шестерых осужденных от исполнения уголовного наказания в виде обязательных работ на различных предприятиях города. Своими действиями подсудимый дискредитировал органы уголовно-исполнительной системы, подорвал авторитет правоохранительных органов и доверие граждан к государству.

На суде он полностью признал вину. По совокупности преступлений бывший сотрудник УФСИН приговорен к 3,5 годам колонии-поселения с трехлетним лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти в правоохранительных органах.