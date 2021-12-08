На трассе Тула – Новомосковск столкнулись не менее 15 машин

Как сообщает корреспондент Myslo, на участке трассы Тула - Новомосковск в районе д. Сергиевское столкнулись не менее 15 автомобилей, в том числе один большегруз. Одна из машин перевернулась на крышу, ещё одна съехала в кювет.

Водители утверждают, что причиной аварии стала скользкая дорога и несоблюдение дистанции. Пострадавших нет, некоторые участники ДТП уже разъехались, другие ожидают оформления необходимых документов сотрудниками ГИБДД. Движение в сторону Новомосковска восстановлено, однако скорость потока гораздо медленнее, чем обычно.