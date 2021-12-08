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На трассе Тула – Новомосковск столкнулись не менее 15 машин

На трассе Тула – Новомосковск столкнулись не менее 15 машин

Причиной массовой аварии стала скользкая дорога.

Как сообщает корреспондент Myslo, на участке трассы Тула - Новомосковск в районе д. Сергиевское столкнулись не менее 15 автомобилей, в том числе один большегруз. Одна из машин перевернулась на крышу, ещё одна съехала в кювет.

Водители утверждают, что причиной аварии стала скользкая дорога и несоблюдение дистанции. Пострадавших нет, некоторые участники ДТП уже разъехались, другие ожидают оформления необходимых документов сотрудниками ГИБДД. Движение в сторону Новомосковска восстановлено, однако скорость потока гораздо медленнее, чем обычно.

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Массовое ДТП под Тулой, Фото: 1
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 2
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 3
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 4
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 5
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 6
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 7
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 8
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 9
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 10
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 11
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 12
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 13
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 14
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 15
Массовое ДТП под Тулой, Фото: 16
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Автор: Леонид Почекин
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 21:18 +5
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