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Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку
фото из группы «ВКонтакте» «Тульский мотосоюз»

Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку

В канаве с ледяной водой недалеко от мотоклуба туляки обнаружили собаку. Она выбилась из сил в попытках выбраться.

Пес громко скулил, чем и привлек внимание ребят вечером 3 декабря. Они с фонарями отправились на поиски несчастного животного.

Когда собаку обнаружили, она уже не могла самостоятельно двигаться. Ее отвезли в ветлечебницу.

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Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку, Фото: 1
Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку, Фото: 2
Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку, Фото: 3
Тульские байкеры спасли провалившуюся под лед собаку, Фото: 4
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Помощь в лечении оказала клиника при приюте для животных «Любимец».

«Понятно, конечно, что уличная собака не нужна никому от слова совсем. Поэтому решено было, что если Тиль (так назвали собаку) отлежится и оклемается, то будет жить. Возможно, даже на территории клуба», — сообщалось в группе Тульского мотосоюза. Там же в группе организовали сбор средств на лечение животного.

6 декабря в группе Илья Шанин сообщил, что состояние пса улучшается:

«Начал гулять. В ближайшее время запилим пост-отчет по собранным средствам (там где-то около 10 000 рублей получилось). Впереди ещё из расходов: анализы, мытьё и санобработка, будка, прививки», — рассказал Илья.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:20 +17
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