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Безработный туляк попался на краже шоколадок
фото: соцсети

Безработный туляк попался на краже шоколадок

Похищенное изъято, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
К стражам порядка с заявлением обратился директор одного из магазинов на Красноармейском проспекте. Мужчина заявил, что из торгового зала были украдены 23 шоколадки.
 
Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника. Им оказался безработный ранее судимый 44-летний мужчина. Похищенное изъято, в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:20 0
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