Из-за штормового ветра в Тульской области пострадал один человек

Кроме этого, повреждено 10 автомобилей и повалено 120 деревьев.

По данным регионального МЧС, с начала штормового ветра на территории региона в 16 муниципальных образованиях зарегистрировано падение 120 деревьев. Всего для распиловки поваленных деревьев привлекались 72 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 6 единиц техники. Работы продолжаются и заявки принимаются до сих пор.

Кроме того, упавшие деревья в четырех муниципальных образованиях повредили 10 автомобилей. Пострадал один человек, помощь ему оказывали на месте.

«Произошло повреждение кровли здания ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» по адресу: Узловский район, поселок Дубовка, ул. Пионерская. Погибших нет. В целях ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений к месту происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС России и администраций муниципальных образований», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В настоящее время региональные спасатели и подчиненные им подразделения работают в усиленном режиме.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Тульской области и подчиненные подразделения функционируют в усиленном режиме. Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка сил и средств в количестве более 2200 человек и 890 единиц техники из числа спасательных формирований, дорожных служб, ГИБДД и скорой медицинской помощи.