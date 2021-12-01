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Из-за штормового ветра в Тульской области пострадал один человек

Из-за штормового ветра в Тульской области пострадал один человек

Кроме этого, повреждено 10 автомобилей и повалено 120 деревьев.

По данным регионального МЧС, с начала штормового ветра на территории региона в 16 муниципальных образованиях зарегистрировано падение 120 деревьев. Всего для распиловки поваленных деревьев привлекались 72 человека и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 23 человека и 6 единиц техники. Работы продолжаются и заявки принимаются до сих пор.
 
Кроме того, упавшие деревья в четырех муниципальных образованиях повредили 10 автомобилей. Пострадал один человек, помощь ему оказывали на месте.
 
«Произошло повреждение кровли здания ГУЗ «Тульский областной детский многопрофильный санаторий «Иншинка» по адресу: Узловский район, поселок Дубовка, ул. Пионерская. Погибших нет. В целях ликвидации последствий прохождения неблагоприятных метеоявлений к месту происшествия незамедлительно были направлены силы МЧС России и администраций муниципальных образований», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
В настоящее время региональные спасатели и подчиненные им подразделения работают в усиленном режиме.
 
Силы и средства Главного управления МЧС России по Тульской области и подчиненные подразделения функционируют в усиленном режиме. Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка сил и средств в количестве более 2200 человек и 890 единиц техники из числа спасательных формирований, дорожных служб, ГИБДД и скорой медицинской помощи.
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Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 1
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 2
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 3
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 4
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 5
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 6
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 7
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 8
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 9
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 10
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 11
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 12
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 13
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 14
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 15
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 16
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 17
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 18
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 19
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 20
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 21
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 22
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 23
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 24
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 25
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 26
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 27
Штормовой ветер в Тульской области валил деревья, заборы и повредил крыши, Фото: 28
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:35 0
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