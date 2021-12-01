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Туляков приглашают в кинотеатр на бесплатный показ сериала «Универ. 10 лет спустя»
Фото предоставлено телеканалом ТНТ.

Туляков приглашают в кинотеатр на бесплатный показ сериала «Универ. 10 лет спустя»

На мероприятие необходимо зарегистрироваться заранее.

На телеканале ТНТ 6 декабря выйдет продолжение ситкома «Универ». Сериал получил название «Универ. 10 лет спустя», он расскажет о новых проблемах повзрослевших героев в другом жанре — лирической комедии с элементами драмы.

ТНТ отправляется на всероссийские гастроли с премьерой. 3 декабря в 20.00 в тульском кинотеатре «Синема Парк» (ТРЦ «Макси») состоится показ премьерных эпизодов нового сериала.

— Это будет открытая премьера — попасть на нее бесплатно могут все желающие, прошедшие регистрацию через TimePad, — сообщает пресс-служба телеканала.

Сюжет сериала «Универ. 10 лет спустя» перебрасывает зрителей в будущее, где их любимые герои уже давно покинули студенческое общежитие и начали жить взрослой жизнью, которая порой оказывается весьма суровой.

К своим ролям в сериале вернутся Стас Ярушин и Настасья Самбурская, Анна Хилькевич и Александр Мартынов, Арарат Кещян и Екатерина Молоховская, а также Анна Кузина. Новых персонажей сыграют большие драматические артисты Алексей Серебряков и Анатолий Белый.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 0
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