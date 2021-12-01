новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: в Туле «находчивый» водитель Renault очень удивил пешеходов

«Накажи автохама»: в Туле «находчивый» водитель Renault очень удивил пешеходов

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Дмитрий К. прислал в нашу традиционную рубрику запись с видеорегистратора своего авто. На кадрах видно, как водитель белого Renault грубо нарушил правила дорожного движения, заехав на тротуар через пешеходный переход.
 
К сожалению, различить регистрационные знаки автомобиля невозможно. Поэтому надеемся, что в момент поездки по тротуару ему хотя бы было стыдно.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото, присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер: +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: вариант «не нарушать» не рассматривался?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: вариант «не нарушать» не рассматривался?
вчера, в 17:21, 19 2048 7
«Накажи автохама»: летел, моргал дальним светом и обогнал с риском для жизни
Дежурная часть
«Накажи автохама»: летел, моргал дальним светом и обогнал с риском для жизни
29 ноября, в 17:44, 68 2926 8
«Накажи автохама»: Volvo просвистел по встречным трамвайным путям
Дежурная часть
«Накажи автохама»: Volvo просвистел по встречным трамвайным путям
24 ноября, в 14:08, 30 1739 2
«Накажи автохама»: в Туле водитель Renault упорно ехал по встречке и тротуару
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Туле водитель Renault упорно ехал по встречке и тротуару
23 ноября, в 14:10, 25 1951 3
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:09 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования
Зарплата от 70 до 120 тыс. рублей: В Тульской области по объявлению ищут заместителя министра образования
На ул. Октябрьской в Туле пробка из-за ДТП
На ул. Октябрьской в Туле пробка из-за ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.