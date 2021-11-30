По каким адресам тулякам в декабре отключат газ

Фото: АО "Тулагоргаз".

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, а также проверят герметичность газопроводов. При этом у абонентов временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Михеева, 14.

2 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Дм. Ульянова, 21/30; ул. Революции, 30/21.

6 декабря с 12.00 до 18.00:

ул. Ак. Обручева, 3, корп. 1;

ул. Первомайская, 3.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

7 декабря с 12.00 до 18.00:

ул. Ак. Обручева, 5;

ул. Первомайская, 15/116, корп. 1; ул. Вересаева, 116/15, корп. 1.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

8 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Станиславского, 20.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

9 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

13 декабря с 12.00 до 18.00:

ул. Станиславского, 14;

ул. Первомайская, 52.

с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

14 декабря с 12.00 до 18.00:

пр. Ленина, 147, корп. 2;

ул. Гоголевская, 76.

с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

15 — 16 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

20 — 21 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Приупская, 21-а.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.