новости
новости
Регистрация
По каким адресам тулякам в декабре отключат газ
Фото: АО "Тулагоргаз".

По каким адресам тулякам в декабре отключат газ

Публикуем список домов.

В декабре специалисты АО «Тулагоргаз» проведут работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах, а также проверят герметичность газопроводов. При этом у абонентов временно отключат газоснабжение.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

1 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Михеева, 14.

2 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Дм. Ульянова, 21/30; ул. Революции, 30/21.

6 декабря с 12.00 до 18.00:

  • ул. Ак. Обручева, 3, корп. 1;
  • ул. Первомайская, 3.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

7 декабря с 12.00 до 18.00:

  • ул. Ак. Обручева, 5;
  • ул. Первомайская, 15/116, корп. 1; ул. Вересаева, 116/15, корп. 1.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

8 декабря с 12.00 до 18.00: ул. Станиславского, 20.

с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

9 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Кутузова, 90.

13 декабря с 12.00 до 18.00:

  • ул. Станиславского, 14;
  • ул. Первомайская, 52.

с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

14 декабря с 12.00 до 18.00:

  • пр. Ленина, 147, корп. 2;
  • ул. Гоголевская, 76.

с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

15 — 16 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Металлургов, 45-в.

20 — 21 декабря с 10.00 до 17.00: ул. Приупская, 21-а.

«Тулагоргаз» просит лиц, которые по каким-либо причинам не смогут присутствовать дома в день проведения проверки, а также тех, кто находится на самоизоляции и карантине, сообщить об этом заранее.

Вызвать мастера на удобную дату и время можно по телефонам: 25−36−68, 25−36−56, 25−36−37 либо сделать заявку на сайте.

Кристина Вернигорина
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:24 −1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
АО Тулагоргазотключение газа
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дело антипрививочников со «Щегловского вала»: 26 сотрудников предприятия вакцинировались
Дело антипрививочников со «Щегловского вала»: 26 сотрудников предприятия вакцинировались
В Туле врач-нарколог торговал марихуаной
В Туле врач-нарколог торговал марихуаной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.