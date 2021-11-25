новости
новости
Регистрация
На дороге «Тула-Белев» столкнулись две легковушки и самосвал
Фото: предоставлены очевидцем происшествия

На дороге «Тула-Белев» столкнулись две легковушки и самосвал

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека.

Вечером 25 ноября на границе Привокзального округа Тулы и Дубенского района (примерно 28-й км автодороги «Тула-Белев») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись два легковых автомобиля и самосвал.
 
 
«По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с ВАЗ-2115 и Renault Premium с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 42-летний водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир», - подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:11 0
Другие статьи по темам
Событие
дтппроисшествияавтоавария
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульских водоёмах сотрудники ГИМС проверяют толщину льда
На тульских водоёмах сотрудники ГИМС проверяют толщину льда
В Тульской области отменили QR-коды в торговых центрах
В Тульской области отменили QR-коды в торговых центрах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.