На дороге «Тула-Белев» столкнулись две легковушки и самосвал

Фото: предоставлены очевидцем происшествия

По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека.

Вечером 25 ноября на границе Привокзального округа Тулы и Дубенского района (примерно 28-й км автодороги «Тула-Белев») произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, столкнулись два легковых автомобиля и самосвал.

«По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Skoda совершил столкновение с ВАЗ-2115 и Renault Premium с полуприцепом. В результате ДТП пострадали 42-летний водитель ВАЗа и его 19-летний пассажир», - подтвердили информацию в региональной Госавтоинспекции.