В Кимовском районе пьяный на «Ниве» насмерть сбил пенсионерку

Накануне вечером в Кимовском районе Тульской области произошло ДТП со смертельным исходом. В деревне Новоселки 51-летний водитель «Нивы» сбил 77-летнюю женщину.

По предварительной информации, в момент наезда пенсионерка двигалась по левому краю проезжей части, как того требуют ПДД.

«В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении (1,449 мл/л)», — сообщила региональная Госавтоинспекция.