новости
новости
Регистрация
В Кимовском районе пьяный на «Ниве» насмерть сбил пенсионерку

В Кимовском районе пьяный на «Ниве» насмерть сбил пенсионерку

Пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Накануне вечером в Кимовском районе Тульской области произошло ДТП со смертельным исходом. В деревне Новоселки 51-летний водитель «Нивы» сбил 77-летнюю женщину.

По предварительной информации, в момент наезда пенсионерка двигалась по левому краю проезжей части, как того требуют ПДД.

«В результате ДТП женщина-пешеход от полученных травм скончалась. Водитель автомобиля находился в алкогольном опьянении (1,449 мл/л)», — сообщила региональная Госавтоинспекция.

Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:34 −1
Другие статьи по темам
Событие
дтпнаезд на пешехода
Место
Тульская областьКимовский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ростех передал вертолет «Ансат» для тульской санавиации
Ростех передал вертолет «Ансат» для тульской санавиации
Двое туляков избили и ограбили прохожего
Двое туляков избили и ограбили прохожего
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.