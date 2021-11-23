Ростех передал вертолет «Ансат» для тульской санавиации

Фото Виктора Молодцова (rostec.ru).

Вертолет рассчитан на перевозку одного пациента в сопровождении двух медицинских работников.

Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех передал компании «ПСБ Авиализинг» четыре вертолета «Ансат» в интересах Национальной службы санитарной авиации. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Произведенные на Казанском вертолетном заводе «Ансаты» оборудованы по принципу «стеклянной кабины», также выполнена подготовка мест под установку медицинских модулей. Вертолеты рассчитаны на перевозку одного пациента в сопровождении двух медицинских работников.

«Первые четыре вертолета «Ансат» отправились в Тамбов, Тулу, Рязань и Беслан, где будут задействованы Национальной службой санитарной авиации. До конца следующего года Госкорпорация Ростех передаст эксплуатанту еще 33 аналогичные винтокрылые машины», – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

«Ансат» – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. В мае 2015 года было получено дополнение к сертификату типа на модификацию вертолета с медицинским модулем. Возможности «Ансата» позволяют эксплуатировать его в температурном диапазоне от –45 до +50 градусов по Цельсию, а также в условиях высокогорья.