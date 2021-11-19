В Киреевском районе росгвардейцы нашли потерявшегося мальчика

Фото: 71.rosguard.gov.ru

Сотрудники вневедомственной охраны находились на маршруте патрулирования и заметили возле одного из магазинов ребёнка без родителей.

В отдел МВД по Киреевскому району обратилась местная жительница. Она рассказала, что её десятилетний сын не вернулся с прогулки. Ориентировку передали экипажам вневедомственной охраны Росгвардии.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники вневедомственной охраны старший сержант Владимир Федченко и младший сержант Сергей Россихин возле супермаркета в микрорайоне Брусяновский заметили ребенка без сопровождения взрослых.

Приметы мальчика подходили под ориентировку. Ребёнок рассказал росгвардейцам, что потерялся, после чего на место были вызваны сотрудники полиции. Мальчика передали родителям, с ним всё в порядке. С начала года сотрудники Росгвардии нашли 11 человек, числившихся пропавшими.