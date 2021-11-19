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Выходные в Тульской области будут сырыми и прохладными
Изображение Woon Kuongchin с сайта Pixabay

Выходные в Тульской области будут сырыми и прохладными

Синоптики обещают умеренный западный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным сайта «Метеоинфо», 20 и 21 ноября в Тульской области сохранится облачная погода. В субботу будет дождливо (до 9 мм), в воскресенье – небольшой снег с дождём (до 1 мм).

Ветер западный, 5-7 метров в секунду. Температура ночью – около нуля, днём – до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

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