Выходные в Тульской области будут сырыми и прохладными

Изображение Woon Kuongchin с сайта Pixabay

По данным сайта «Метеоинфо», 20 и 21 ноября в Тульской области сохранится облачная погода. В субботу будет дождливо (до 9 мм), в воскресенье – небольшой снег с дождём (до 1 мм).

Ветер западный, 5-7 метров в секунду. Температура ночью – около нуля, днём – до +3 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.