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В алексинском парке «Жалка» испортили фигуру Змея Горыныча
Фото Софьи Антошиной

В алексинском парке «Жалка» испортили фигуру Змея Горыныча

Новая деревянная композиция «продержалась» всего несколько дней.

В начале недели в Алексине, в городском парке «Жалка» была установлена деревянная скульптура Змея Горыныча – такой подарок юным алексинцам сделал благотворительный фонд «Шаг в жизнь».

Но спустя несколько дней жители обнаружили, что новая скульптура испорчена неизвестными вандалами. Гневный пост появился в группе «Алексин. Сейчас».

«Пришла с сыном погулять сегодня и картина маслом – на фигуре змея ножом навырезали всякое, меч снова сломали полностью. Рядом, видимо, цемент залили под новые фигуры – так там следы, кто-то ходил! Ну что за твари, как так можно-то? Что за наклейки висят с видеонаблюдением? Где оно?! Где полиция и администрация города, почему не ловят хулиганов?» – возмутилась местная жительница Софья Антошина.

 

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