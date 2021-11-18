Возле ТРЦ «Макси» товарный поезд сбил пенсионерку

Как стало известно Myslo, сегодня утром в Пролетарском округе Тулы товарный поезд сбил пешехода. Несчастный случай с пожилой женщиной произошел в районе оборудованного настила в районе ТРЦ «Макси».

«Наезд с травмированием женщины 1942 года рождения был совершен на перегоне «Тула-3 — Криволучье». Пострадавшая доставлена в больницу, обстоятельства происшествия выясняются», — подтвердили информацию в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.