новости
новости
Регистрация
Возле ТРЦ «Макси» товарный поезд сбил пенсионерку

Возле ТРЦ «Макси» товарный поезд сбил пенсионерку

Пострадавшая госпитализирована.

Как стало известно Myslo, сегодня утром в Пролетарском округе Тулы товарный поезд сбил пешехода. Несчастный случай с пожилой женщиной произошел в районе оборудованного настила в районе ТРЦ «Макси».
 
«Наезд с травмированием женщины 1942 года рождения был совершен на перегоне «Тула-3 — Криволучье». Пострадавшая доставлена в больницу, обстоятельства происшествия выясняются», — подтвердили информацию в пресс-службе ЛО МВД России на станции Тула.
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 13:02 +4
Другие статьи по темам
Событие
попала под поезднаезд на пешехода
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Роспотребнадзор заявил об обязательной проверке на коронавирус людей с симптомами ОРВИ
Роспотребнадзор заявил об обязательной проверке на коронавирус людей с симптомами ОРВИ
25 ударов ножом: житель Узловой из-за долга жестоко убил друга детства
25 ударов ножом: житель Узловой из-за долга жестоко убил друга детства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.