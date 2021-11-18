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В Туле приезжий мошенник обманывал пенсионерок, обещая решить проблемы родственников
Изображение Sabine van Erp с сайта Pixabay

В Туле приезжий мошенник обманывал пенсионерок, обещая решить проблемы родственников

По версии полиции, мужчина присвоил себе 280 тысяч рублей чужих денег.

Сотрудники тульской полиции установили подозреваемого в обманах пожилых тулячек. Предполагается, что преступник мошенническим путем получил от 86-летней и 80-летней пенсионерок 280 тысяч рублей.
 
Подозреваемому 22 года и он житель Йошкар-Олы. Пожилым людям молодой человек представлялся должностным лицом и сообщал, что их родственники «попали в неприятную ситуацию». Затем он убеждал, что за деньги может решить возникшие проблемы.
 
«Деньги злоумышленник получал лично в руки от потерпевших по их месту жительства. В настоящее время в полиции по данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:59 +2
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