Кадр из видео instagram.com/4p.tula
На Одоевском шоссе в Туле столкнулись несколько машин
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Как стало известно Myslo, на Одоевском шоссе в Туле, рядом с пунктом весового контроля, произошло серьёзное ДТП с участием двух кроссоверов и бортовой «Газели».
Иномарки и «Газель» находятся на разных сторонах дороги - по словам очевидцев, сначала «Газель» столкнулась лоб в лоб с первой легковушкой, в которую затем влетела вторая.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии уточняются.
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