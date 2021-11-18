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На Одоевском шоссе в Туле столкнулись несколько машин
Кадр из видео instagram.com/4p.tula

На Одоевском шоссе в Туле столкнулись несколько машин

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как стало известно Myslo, на Одоевском шоссе в Туле, рядом с пунктом весового контроля, произошло серьёзное ДТП с участием двух кроссоверов и бортовой «Газели».

Иномарки и «Газель» находятся на разных сторонах дороги - по словам очевидцев, сначала «Газель» столкнулась лоб в лоб с первой легковушкой, в которую затем влетела вторая.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте находятся сотрудники Госавтоинспекции, все обстоятельства аварии уточняются.

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ТулаОдоевское шоссе
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