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В Ефремове на пожаре мужчина получил ожоги кистей рук
Фото ГУ МЧС по Тульской области

В Ефремове на пожаре мужчина получил ожоги кистей рук

Также пострадавший отравился продуктами горения.

16 ноября 2021 года в 22.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Дружбы в Ефремове.
На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-29 и автолестница для работы на верхних этажах здания.
 
Открытое горение ликвидировано в 22.29. Двух человек вывели из задымленного подъезда по лестничному маршу с применением спасательных устройств. всего эвакуировано 15 человек.
 
В квартире пострадал мужчина, он получил ожог кистей и отравление продуктами горения. Его личность сейчас устанавливается.
 
В результате происшествия в помещении выгорела мебель, квартира закоптилась по всей площади.
 
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.
 
Причина пожара устанавливается.
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