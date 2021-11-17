В Ефремове на пожаре мужчина получил ожоги кистей рук

Фото ГУ МЧС по Тульской области

16 ноября 2021 года в 22.13 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Дружбы в Ефремове.

На место выехали два пожарных расчета ПСЧ-29 и автолестница для работы на верхних этажах здания.

Открытое горение ликвидировано в 22.29. Двух человек вывели из задымленного подъезда по лестничному маршу с применением спасательных устройств. всего эвакуировано 15 человек.

В квартире пострадал мужчина, он получил ожог кистей и отравление продуктами горения. Его личность сейчас устанавливается.

В результате происшествия в помещении выгорела мебель, квартира закоптилась по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.