новости
новости
Регистрация
Ещё 266 дольщиков тульского ЖК «1-й Юго-Восточный» получат ключи от квартир
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ещё 266 дольщиков тульского ЖК «1-й Юго-Восточный» получат ключи от квартир

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили решение проблем обманутых дольщиков.

Губернатор отметил, что с наибольшими трудностями столкнулись граждане, вложившие деньги в строительство пяти домов компании «Фаворит». Один многоквартирный дом в ЖК «1-й Юго-Восточный» введен в эксплуатацию.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов доложил, что 87 собственников квартир, которые так и не были построены, получили компенсацию на сумму более 137 млн рублей.

Достраивается 5 домов в ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» и ЖК «Времена года», где своих квартир ждут 756 обманутых дольщиков. Министр заявил, что 12 ноября дом № 12 ЖК «1-й Юго-Восточный» введен в эксплуатацию.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области передает ключи от квартир 266 дольщикам. Строительная готовность дома № 23 — 50%. Плановый срок завершения строительства – второй квартал следующего года. 

Дома № 9, 11 и 12 комплекса «Времена года» готовы на 85%. Их достроят к концу года. Алексей Дюмин отметил, что вопрос соблюдения прав дольщиков находится на особом контроле правительства РФ. В декабре планируется обсудить реализацию дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 08:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
оперативное совещание у губернаторапроблемы дольщиковстроительство жилья
Люди
Алексей ДюминКонстантин Лопухов
Место
Тульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Скуратово украл у пенсионерки чугунную ванну
Житель Скуратово украл у пенсионерки чугунную ванну
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.