Ещё 266 дольщиков тульского ЖК «1-й Юго-Восточный» получат ключи от квартир

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили решение проблем обманутых дольщиков.

Губернатор отметил, что с наибольшими трудностями столкнулись граждане, вложившие деньги в строительство пяти домов компании «Фаворит». Один многоквартирный дом в ЖК «1-й Юго-Восточный» введен в эксплуатацию.

Министр строительства Тульской области Константин Лопухов доложил, что 87 собственников квартир, которые так и не были построены, получили компенсацию на сумму более 137 млн рублей.

Достраивается 5 домов в ЖК «1-й Юго-Восточный микрорайон» и ЖК «Времена года», где своих квартир ждут 756 обманутых дольщиков. Министр заявил, что 12 ноября дом № 12 ЖК «1-й Юго-Восточный» введен в эксплуатацию.

Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Тульской области передает ключи от квартир 266 дольщикам. Строительная готовность дома № 23 — 50%. Плановый срок завершения строительства – второй квартал следующего года.

Дома № 9, 11 и 12 комплекса «Времена года» готовы на 85%. Их достроят к концу года. Алексей Дюмин отметил, что вопрос соблюдения прав дольщиков находится на особом контроле правительства РФ. В декабре планируется обсудить реализацию дорожной карты по решению проблем обманутых дольщиков.