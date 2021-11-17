В Туле на Красных воротах перевернулась Mazda

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Предполагается, что водитель не выбрал безопасную скорость на повороте.

В ночь на 17 ноября на Московском шоссе в Туле произошло ДТП. Как сообщил корреспонденту Myslo очевидец, на Красных воротах перевернулся легковой автомобиль.

По информации региональной Госавтоинспекции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 00.48. На данный момент предполагается, что водитель Mazda не выбрал безопасную скорость движения. В результате происшествия никто не пострадал.