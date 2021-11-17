«Накажи автохама»: водитель маршрутки «сдерживал» движение по ул. Демонстрации

Читатель прислал в нашу традиционную рубрику кадры с видеорегистратора своего авто. На записи видно, как водитель микроавтобуса занял полосу, из которой поворачивают направо, и из-за этого сзади него скопилось несколько автомобилей, которым как раз и было нужно направо.

«Маршрутка № 4 препятствовала движению транспорта, а затем совершила поворот налево из крайней правой полосы», — сообщил автор видео.

Добавим, что в часы пик на этом участке постоянно наблюдается затруднение движения.