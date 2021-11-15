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На пожаре в поселке Первомайский погиб мужчина
Фото: ГУ МЧС России по ТО

На пожаре в поселке Первомайский погиб мужчина

Трагедия произошла на ул. Пролетарской.

Утром 15 ноября в поселке Первомайский Щекинского района произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Пролетарской горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 07.33.
 
Первый из трех направленных на место расчетов прибыл через 6 минут, а еще через столько же было ликвидировано открытое горение.
 
«Эвакуировано 24 человека. В результате происшествия в комнате обгорел диван. Имеется пострадавший, причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
 
По данным Myslo, во время пожара погиб 37-летний мужчина.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:48 0
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