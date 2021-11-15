На пожаре в поселке Первомайский погиб мужчина

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Утром 15 ноября в поселке Первомайский Щекинского района произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Пролетарской горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 07.33.

Первый из трех направленных на место расчетов прибыл через 6 минут, а еще через столько же было ликвидировано открытое горение.

«Эвакуировано 24 человека. В результате происшествия в комнате обгорел диван. Имеется пострадавший, причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

По данным Myslo, во время пожара погиб 37-летний мужчина.