Фото: ГУ МЧС России по ТО
На пожаре в поселке Первомайский погиб мужчина
Трагедия произошла на ул. Пролетарской.
Утром 15 ноября в поселке Первомайский Щекинского района произошел пожар. Сообщение о том, что в многоквартирном доме на ул. Пролетарской горит квартира, поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи в 07.33.
Первый из трех направленных на место расчетов прибыл через 6 минут, а еще через столько же было ликвидировано открытое горение.
«Эвакуировано 24 человека. В результате происшествия в комнате обгорел диван. Имеется пострадавший, причина пожара устанавливается», — сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
По данным Myslo, во время пожара погиб 37-летний мужчина.
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