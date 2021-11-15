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В Тульской области пройдет региональное родительское собрание

В Тульской области пройдет региональное родительское собрание

Родители смогут задать вопросы в чате собрания.

16 ноября в 18.00 родители (законные представители) выпускников этого года могут принять участие в региональном родительском собрании, которое пройдет в режиме онлайн. В собрании примет участие министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

Прямой эфир пройдет на Youtube-канале Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области по ссылке.

На собрании рассмотрят вопросы проведения единого государственного экзамена и ответственности за нарушения на нем, обсудят изменения в содержании контрольных измерительных материалов. Представители приемных комиссий расскажут о порядке поступления в вузы региона.

В режиме реального времени родители смогут задать интересующие их вопросы в чате собрания.

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сегодня, в 10:35 −2
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