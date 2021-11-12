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В Тульской области Россельхознадзор нашёл 21 тонну нелегального казахского лука
Изображение klimkin с сайта Pixabay

В Тульской области Россельхознадзор нашёл 21 тонну нелегального казахского лука

На упаковках отсутствовала информация о происхождении продукта и экспортёре.

В октябре сотрудники Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям установили факт нарушения порядка ввоза подкарантинной продукции на территорию России.

Тульская фирма ввезла в страну 21 тонну репчатого белого лука из Казахстана. На каждой из 700 упаковок отсутствовала информация  о наименовании продукции, стране происхождения и стране экспортере.

Это является нарушением закона «О карантине растений» и Единых карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции на таможенной границе и на территории Евразийского экономического союза. На организацию наложен штраф в 6000 рублей.

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Тульская областьКазахстан
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