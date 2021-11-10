Алексей Дюмин вручил 74 новых автомобиля тульской ГИБДД

10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел РФ, губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал новые патрульные машины сотрудникам ГИБДД. Всего тульская Госавтоинспекция получила 74 автомобиля Hyundai Solaris.

Машины выстроили на главной площади Тулы. На вручение пришли сотрудники тульской ГИБДД и руководители ведомства.

Алексей Дюмин обратился к собравшимся:

– Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником - с Днем сотрудника органов внутренних дел. В системе обеспечения безопасности ваше направление одно из ключевых. Перед нами стоит важная задача – уменьшение количества смертности на дорогах. С каждым годом на дорогах региона становится всё больше машин, вместе с этим растет объем вашей работы. Важно, чтобы у вас было все необходимое, чтобы максимально эффективно исполнять свой долг. Пусть эта новая техника помогает вам поддерживать порядок на дорогах.

Сергей Галкин, начальник УМВД Тульской области:

– Мы получаем автомобили с хорошими скоростными качествами. В том числе, эти машины поспособствуют снижению аварийности на дорогах. В регионе много делается для безопасности участников движения – водителей и пешеходов. Повышается освещенность дорог, появляется все больше оборудованных переходов и др. Уверен, что в ближайшее время, мы еще больше повысим показатели безопасности на наших дорогах.

После торжественного вручения Алексей Дюмин сам оценил удобство автомобилей, сел за руль и прокатился по площади Ленина.

Сотрудники ГИБДД отметили, что качественные машины – залог успешной службы.

Андрей Ларин, заместитель командира батальона по городу Тула:

– Автомобили – важный аспект в работе ГИБДД. Все новые машины полностью укомплектованы светотехникой и видеокамерами для более мобильной работы. Мы будем выполнять свои обязанности быстрее и качественнее. Автомобили просторные, экономичные, они будут помогать нам нести службу. Машины отправятся во все районы Тульской области.