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«Проскакивальщика» из Новомосковска оштрафовали за нарушение ПДД

«Проскакивальщика» из Новомосковска оштрафовали за нарушение ПДД

Водителя оштрафовали за непредоставление права преимущественного проезда.

Очередной фигурант нашей традиционной рубрики «Накажи автохама» привлечен к ответственности. Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по городу Новомосковску составили административный материал на водителя, который недавно едва не устроил ДТП на пересечении улиц Клинский Родник и Первомайской.
 
В его действиях усмотрели невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков (12.13.2 КоАП РФ). Наказание за это нарушение — штраф в размере 1 тыс. рублей.
 

 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:48 0
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Тульская областьНовомосковск
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