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В Туле на ул. Пузакова сбили пешехода: женщина скончалась в больнице
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле на ул. Пузакова сбили пешехода: женщина скончалась в больнице

Обстоятельства ДТП предстоит выяснить правоохранителям.

5 ноября в 19.25 в Туле на ул. Пузакова 24-летний водитель Lada Kalina сбил женщину, которая, по предварительной информации, переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.
 
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где она в последствии скончалась от полученных травм.
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