В Туле на ул. Пузакова сбили пешехода: женщина скончалась в больнице

Фото УГИБДД по Тульской области.

5 ноября в 19.25 в Туле на ул. Пузакова 24-летний водитель Lada Kalina сбил женщину, которая, по предварительной информации, переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 36-летнюю пострадавшую доставили в больницу, где она в последствии скончалась от полученных травм.