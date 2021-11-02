новости
новости
Регистрация
Тулу накрыл густой туман: фоторепортаж

Тулу накрыл густой туман: фоторепортаж

Туман наблюдался во всех районах города.

Утром 2 ноября Тулу накрыл густой туман. На некоторых улицах видимость не превышала 10-20 метров.

Отметим, что туман также накрыл Москву и Подмосковье. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Известиям» сообщил, что это «совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков».

Галерея
Тулу накрыл туман, Фото: 1
Тулу накрыл туман, Фото: 2
Тулу накрыл туман, Фото: 3
Тулу накрыл туман, Фото: 4
Тулу накрыл туман, Фото: 5
Тулу накрыл туман, Фото: 6
Тулу накрыл туман, Фото: 7
Тулу накрыл туман, Фото: 8
Тулу накрыл туман, Фото: 9
Тулу накрыл туман, Фото: 10
Тулу накрыл туман, Фото: 11
Тулу накрыл туман, Фото: 12
Тулу накрыл туман, Фото: 13
Тулу накрыл туман, Фото: 14
Тулу накрыл туман, Фото: 15
Тулу накрыл туман, Фото: 16
Тулу накрыл туман, Фото: 17
Тулу накрыл туман, Фото: 18
Тулу накрыл туман, Фото: 19
Тулу накрыл туман, Фото: 20
Тулу накрыл туман, Фото: 21
Тулу накрыл туман, Фото: 22
Тулу накрыл туман, Фото: 23
Тулу накрыл туман, Фото: 24
Тулу накрыл туман, Фото: 25
Тулу накрыл туман, Фото: 26
Тулу накрыл туман, Фото: 27
Тулу накрыл туман, Фото: 28
Тулу накрыл туман, Фото: 29
Тулу накрыл туман, Фото: 30
Тулу накрыл туман, Фото: 31
Тулу накрыл туман, Фото: 32
Тулу накрыл туман, Фото: 33
Тулу накрыл туман, Фото: 34
Тулу накрыл туман, Фото: 35
Тулу накрыл туман, Фото: 36
Тулу накрыл туман, Фото: 37
Тулу накрыл туман, Фото: 38
Тулу накрыл туман, Фото: 39
Тулу накрыл туман, Фото: 40
Тулу накрыл туман, Фото: 41
Тулу накрыл туман, Фото: 42
Тулу накрыл туман, Фото: 43
Тулу накрыл туман, Фото: 44
Тулу накрыл туман, Фото: 45
Тулу накрыл туман, Фото: 46
Тулу накрыл туман, Фото: 47
Тулу накрыл туман, Фото: 48
Тулу накрыл туман, Фото: 49
Тулу накрыл туман, Фото: 50
Тулу накрыл туман, Фото: 51
Тулу накрыл туман, Фото: 52
Тулу накрыл туман, Фото: 53
Тулу накрыл туман, Фото: 54
Тулу накрыл туман, Фото: 55
Тулу накрыл туман, Фото: 56
Тулу накрыл туман, Фото: 57
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:55 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
тумангустой туман
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области подросток сбежал из интерната: поиски ведутся второй день
В Тульской области подросток сбежал из интерната: поиски ведутся второй день
Убийство женщины в Дубне: подозреваемый задержан
Убийство женщины в Дубне: подозреваемый задержан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.