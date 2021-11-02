Тулу накрыл густой туман: фоторепортаж

Утром 2 ноября Тулу накрыл густой туман. На некоторых улицах видимость не превышала 10-20 метров.

Отметим, что туман также накрыл Москву и Подмосковье. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью «Известиям» сообщил, что это «совершенно естественное природное явление. Оно называется радиационное выхолаживание — это не имеет никакого отношения к радиоактивности. Энергетическое выхолаживание подстилающей поверхности при отсутствии облаков».