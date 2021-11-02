Убийство женщины в Дубне: подозреваемый задержан
Мужчина несколько раз ударил сожительницу ножом.
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Дубны. Тело женщины со множеством ножевых ранений было обнаружено 26 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ходе расследования преступления следователи установили, что к убийству женщины может быть причастен ее сожитель. 47-летний ранее судимый за убийство мужчина скрылся от правоохранителей и был задержан только спустя несколько дней.
По предварительной версии, подозреваемый напился, поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее ножом.
Расследование уголовного дела продолжается.
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