Убийство женщины в Дубне: подозреваемый задержан

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 39-летней жительницы Дубны. Тело женщины со множеством ножевых ранений было обнаружено 26 октября, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В ходе расследования преступления следователи установили, что к убийству женщины может быть причастен ее сожитель. 47-летний ранее судимый за убийство мужчина скрылся от правоохранителей и был задержан только спустя несколько дней.

По предварительной версии, подозреваемый напился, поссорился с сожительницей и несколько раз ударил ее ножом.

Расследование уголовного дела продолжается.