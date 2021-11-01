Туляк погиб на стройплощадке: уголовное дело передано в суд

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В Туле генеральный директор ООО «Мастер Строй» обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека , сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 24 июня в нарушение требований законодательства об охране труда обвиняемый допустил к осуществлению строительно-монтажных работ по устройству локальных очистных сооружений на территории Северной Мызы 39-летнего работника. Его квалификация не соответствовала предъявляемым требованиям и с ним не был проведен вводный инструктаж по охране труда. Это привело к тому, что при выполнении работ указанный работник упал в котлован и был смертельно травмирован ковшом экскаватора.

Как сообщили в региональном Следственном комитете, обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.