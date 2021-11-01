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Женскую консультацию в Новомосковске перепрофилируют под ковидный госпиталь

Женскую консультацию в Новомосковске перепрофилируют под ковидный госпиталь

Мера вынужденная, но временная, сообщает минздрав Тульской области.

С 8 ноября женская консультация Новомосковской ГКБ будет временно работать по адресу: Рязанское шоссе, 2. Там выделено помещение с отдельным входом и уже работает санпропускник. 

Такая информация стала ответом на публикацию в соцсетях информации о предстоящем закрытии гинекологического отделения в Новомосковске. Она оказалась неполной.

Отмечается, что решение принято в связи с потребностью в развертывании дополнительных ковидных коек на период подъема заболеваемости. 

«Переезд консультации связан с необходимостью проведения ремонта в здании на ул. Садовского/Свердлова, 41/40, где в ближайшее время будет развернуто 80 дополнительных коек ковидного госпиталя», – говорится в сообщении министерства здравоохранения Тульской области.

Что касается плановой стационарной помощи по профилю гинекологии, в том числе проведение эндовидеоскопических операций, то она с 8 ноября будет оказываться на базе хирургического отделения Новомосковской ГКБ.

Беременные и роженицы продолжают госпитализироваться в областной перинатальный центр и Узловскую ЦРБ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:25 −5
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Место
НовомосковскТульская область
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