Женскую консультацию в Новомосковске перепрофилируют под ковидный госпиталь

С 8 ноября женская консультация Новомосковской ГКБ будет временно работать по адресу: Рязанское шоссе, 2. Там выделено помещение с отдельным входом и уже работает санпропускник.

Такая информация стала ответом на публикацию в соцсетях информации о предстоящем закрытии гинекологического отделения в Новомосковске. Она оказалась неполной.

Отмечается, что решение принято в связи с потребностью в развертывании дополнительных ковидных коек на период подъема заболеваемости.

«Переезд консультации связан с необходимостью проведения ремонта в здании на ул. Садовского/Свердлова, 41/40, где в ближайшее время будет развернуто 80 дополнительных коек ковидного госпиталя», – говорится в сообщении министерства здравоохранения Тульской области.

Что касается плановой стационарной помощи по профилю гинекологии, в том числе проведение эндовидеоскопических операций, то она с 8 ноября будет оказываться на базе хирургического отделения Новомосковской ГКБ.

Беременные и роженицы продолжают госпитализироваться в областной перинатальный центр и Узловскую ЦРБ.