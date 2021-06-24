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В Туле на стройплощадке Северной Мызы экскаватор смертельно травмировал упавшего в котлован рабочего
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

В Туле на стройплощадке Северной Мызы экскаватор смертельно травмировал упавшего в котлован рабочего

Жуткая история произошла сегодня днем.

24 июня в Туле на стройплощадке Северной Мызы погиб человек. На место происшествия выехали следователи Следственного комитета по Тульской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, сегодня днем при выполнении работ по подведению коммуникаций к многоквартирным домам 39-летний рабочий свалился в котлован. Водитель экскаватора, не заметив этого, засыпал мужчину землей, а затем смертельно травмировал ковшом.

По данному факту прокуратура Тульской области организовала проверку исполнения законодательства генподрядчиком ООО «Лига-М», субподрядчиком ООО «Мастер Строй».

– В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Ленинского района Тульской области, будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства об охране труда и технике безопасности при производстве строительных работ, а также строительных правил и нормативов, — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
 
По факту происшествия следственный отдел по Зареченскому району г. Тулы СКР по Тульской области проводит процессуальную проверку.
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