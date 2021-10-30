На Одоевском шоссе столкнулись Мицубиси и Нива

В аварии пострадал один человек.

ДТП случилось недалеко от Петровского квартала. На Одоевском шоссе столкнулись два автомобиля: Мицубиси и Нива.

Мужчина 1951 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21310, по предварительной информации, не справился с рулевым управлением транспортным средством, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi АSХ, под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ, госпитализирован.