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В Туле пьяный устроил ДТП с пострадавшим

В Туле пьяный устроил ДТП с пострадавшим

Авария произошла на ул. Коминтерна.

Днем 28 октября на ул. Коминтерна столкнулись два автомобиля Ssang Yong. Как сообщила региональная Госавтоинспекция, при выезде с прилегающей территории 59-летний водитель не предоставил преимущество 36-летнему водителю.
 
У предполагаемого виновника автоаварии выявлено алкогольное опьянение (1,089 мг/л). В результате ДТП пострадал второй водитель, который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:40 +3
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