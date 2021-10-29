В Туле пьяный устроил ДТП с пострадавшим

Днем 28 октября на ул. Коминтерна столкнулись два автомобиля Ssang Yong. Как сообщила региональная Госавтоинспекция, при выезде с прилегающей территории 59-летний водитель не предоставил преимущество 36-летнему водителю.

У предполагаемого виновника автоаварии выявлено алкогольное опьянение (1,089 мг/л). В результате ДТП пострадал второй водитель, который получил различные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен.