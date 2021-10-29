Механизатор из Богородицка обокрал сельхозпредприятие

В Богородицке полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился директор одного из местных сельхозпредприятий. Мужчина сообщил, что некий злоумышленник украл две аккумуляторные батареи из трактора.

Стражи порядка довольно быстро выяснили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний механизатор, работающий на этом предприятии. По данному факту в полиции проводится процессуальная проверка.