В День народного единства туляки смогут выиграть ценные призы в онлайн-конкурсах

Участниками акции могут стать все желающие. Для этого на сайте https://miretno.ru/ нужно ответить на 30 вопросов. Все участники получат электронный сертификат с количеством набранных баллов.

В 2020 году в написании диктанта приняли участие более семидесяти тысяч жителей Тульской области. Туляков приглашают поддержать акцию и стать участниками «Большого этнографического диктанта».

Также в этом году по инициативе Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» проходят онлайн-акции в социальных сетях. С 25 октября по 3 ноября в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» проходит конкурс видеороликов «Мы едины». Участникам конкурса необходимо записать видео с рассказом об этнической общине своего населенного пункта, культуре и традициях проживающих на территории Тульской области представителей различных национальностей. Пост с видео нужно опубликовать в своем аккаунте «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегами акции #МыЕдины71 и #СМО71. Также в числе условий конкурса: подписаться на официальную группу Ассоциации «СМО Тульской области» и сделать репост закрепленного поста с анонсом старта видеоконкурса.

29 октября в социальной сети «ВКонтакте» стартовала этнографическая викторина «Знаю свою страну». Ежедневно в группе будут публиковаться посты с вопросами викторины. Необходимо выбрать верный вариант ответа на каждый вопрос.

В День народного единства с помощью генератора случайных чисел будут определены победители видеоконкурса и викторины. Предусмотрены первое, второе и третье призовые места.