В Туле водитель ушел после ДТП в неизвестном направлении

Авария случилась вечером 28 октября на ул. Кутузова в районе пересечения с ул. Шухова. ДТП собрало гигантскую пробку.

На Кутузова ВАЗ-2115 догнал «Lada Веста». По словам очевидцев и второго участника ДТП, водитель «пятнашки» вскоре после аварии ушел в неизвестном направлении. Приехавшим на место инспекторам водитель пояснил: «Ну что я с ним драться буду?».

Пассажиры ВАЗеа через некоторое время тоже потихоньку разошлись.

На месте происшествия водитель Lada более двух часов ожидал приезда следственно-оперативной группы, которая сняла отпечатки пальцев в салоне автомобиля ВАЗ. После этого автомобиль опечатали и отправили на спецстоянку.