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Сергей Подпалый ушел с поста главного тренера «Арсенала-2»

Сергей Подпалый ушел с поста главного тренера «Арсенала-2»

Но он продолжит работу в структуре тульского клуба в другом качестве.

В тренерском составе тульского фарм-клуба произошли изменения. Главный наставник молодых футболистов Сергей Подпалый оставил свою должность. Вместо него назначен Андрей Пятницкий, ранее входивший в тренерский штаб.

Сергей Подпалый возглавил фарм-клуб «Химик-Арсенал» летом 2019 года. Под его руководством команда достойно представляла Тулу в ПФЛ. В сезоне 2019-2020 в непростой турнирной ситуации Сергей Иванович возглавил главную команду.

Вместе с помощниками специалисту удалось не просто сохранить клуб в Премьер-лиге, но и занять высокое восьмое место. В сезоне-2021/22 Сергей Подпалый тренировал «Арсенал-2» во втором дивизионе первенства ФНЛ. Пресс-служба «Арсенала» сообщает, что специалист продолжит работу в структуре тульского клуба.

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