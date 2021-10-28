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Тульский тренер взял серебро на чемпионате мира по борьбе среди ветеранов
Фото: пресс-служба администрации Тулы.

Тульский тренер взял серебро на чемпионате мира по борьбе среди ветеранов

В соревнованиях приняли участие борцы вольного и греко-римского стилей.

В греческом городе Лутраки состоялся чемпионат мира по спортивной борьбе среди ветеранов. В нем приняли участие представители вольного и греко-римского стилей. Тульскую область представлял тренер спортшколы «Юность» Александр Сергеев. Он завоевал серебряную медаль в весовой категории 88 кг.

Александр Григорьевич Сергеев – тренер высшей категории с более чем 30-летним стажем. Мастер спорта СССР по вольной борьбе, мастер спорта России международного класса по греко-римской борьбе.

Награжден почетными грамотами Минспорта России, департамента Тульской области по спорту, туризму и молодежной политике, благодарностью администрации Тулы. Среди его учеников – победители и призеры соревнований всероссийского уровня.

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