В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина

Утром 28 октября в доме № 33 по ул. Макса Смирнова в Туле произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев частный дом горел открытым пламенем.

В ходе тушения и проливки огнеборцы обнаружили трупы 73-летнего хозяина жилища и его 40-летней знакомой. По словам соседей, последняя недавно приехала к пенсионеру в гости. Ее тело сильно повреждено огнем.

«Ночью у них горел свет. Сосед собирался продавать дом, газ у него был отключен, грелся электроплиткой. Наверное, с нее и начался пожар», — рассказали местные жители.