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В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина

В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина

На месте происшествия работают пожарные расчеты.

Утром 28 октября в доме № 33 по ул. Макса Смирнова в Туле произошел пожар. К моменту приезда огнеборцев частный дом горел открытым пламенем.
 
В ходе тушения и проливки огнеборцы обнаружили трупы 73-летнего хозяина жилища и его 40-летней знакомой. По словам соседей, последняя недавно приехала к пенсионеру в гости. Ее тело сильно повреждено огнем.
 
«Ночью у них горел свет. Сосед собирался продавать дом, газ у него был отключен, грелся электроплиткой. Наверное, с нее и начался пожар», — рассказали местные жители.
 

 

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В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 1
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 2
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 3
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 4
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 5
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 6
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 7
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 8
В Туле на пожаре погибли мужчина и женщина, Фото: 9
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:16 +2
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